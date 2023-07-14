Поставки ракет не являются эскалацией: Минобороны Франции объяснило важность вооруженной поддержки Украины

Поставка ракет Украине – это необходимость для ее защиты и не является эскалацией военного конфликта с Россией. Это не "безответственно" и не вовлекает никого в войну РФ против Украины.

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Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в комментарии для BFM TV. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на ослабление поддержки Украины, как политической, так и общественной, сейчас он ведет войну на истощение.

"Мы должны коллективно объяснять, почему это полезно, важно и необходимо – помогать Украине защищать себя, объяснять, что снабжение ракет не является эскалацией и не втягивает никого в прямой военный конфликт с Россией. Это не "безответственно", как мы слышали от некоторых крайних правых, а иногда и крайних левых политических лидеров", – заявил министр.

Также он отметил, что французские политики, выступающие против поставок оружия Украине, имеют "особые отношения с Москвой".

Напомним, 11 июля, во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе, Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия. Речь идет о ракетах SCALP (или Storm Shadow), возможность передачи которых ранее обсуждалась в Париже. Они помогут поддержать украинское контрнаступление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия "ошибочным". Он заявил, что соответствующие поставки якобы "угрожают последствиями" для Киева, и пригрозил "контрмерами".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Франция упростит процесс военной помощи Украине. Изменения произойдут как на этапе закупки оружия, так и на этапе его транспортировки в нашу страну.