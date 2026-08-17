Пострадали два грузовика и автомобиль сопровождения: ВСУ нанесли удар по автоколонне армии РФ в Запорожской области. Видео

Украинская армия атаковала российскую автоколонну возле посёлка Осипенко Бердянского района на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате атакипогибли двое вражеских военнослужащих.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". В результате атаки уничтожены два грузовика и автомобиль сопровождения.

"15 августа был нанесен удар по автоколонне в районе населенного пункта Осипенко, Бердянский район, Запорожская область. Два грузовых автомобиля уничтожены. Также в результате удара пострадал автомобиль сопровождения, в котором находились военнослужащие одного из подразделений 35 А. Двое военнослужащих погибли на месте", – говорится в сообщении.

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Операции ВСУ на линии фронта

Недавно украинская армия в ночь на 16 августа вновь нанесла ряд результативных ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины. В Крыму были поражены позиции ракетного подразделения ВС РФ и береговой ракетный комплекс "Бастион", с которого оккупанты наносили удары по Украине сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми "Цирконами".

В то же время дроновые пилоты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали вражеские объекты на территории оккупированного Крыма и части Херсонской области. В тылу противника на юге Украины разведчики поразили российский комплекс "Панцирь", станцию "Форпост" и катер оккупантов "Сарган", нанеся врагу ущерб на сумму более 20 млн долларов.

Напомним, в ночь на 17 августа ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников, а также объекты, обеспечивавшие их управление.

Как сообщал OBOZ.UA, полк "Азов" в Донецкой области нанес удар по объектам, которые российские войска использовали для хранения и поставки топлива. Там подчеркнули, что российские подразделения были заранее предупреждены о том, что их передвижения отслеживаются.

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