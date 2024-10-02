Потенциал превышает возможности бюджета: Камышин назвал наибольший вызов для ОПК Украины

Поиск средств для загрузки производственных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса остается самым большим вызовом. Ведь отечественный ОПК способен произвести продукции на 30 млрд долларов, а бюджет может профинансировать закупки не более чем на 10 млрд долларов.

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О такой диспропорции заявил Александр Камышин, внештатный советник президента по стратегическим вопросам. Он выступил на втором Международном форуме оборонных индустрий, передает "Укрінформ".

Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщил, что в прошлом году благодаря контрактам с МО предприятия нашего ОПК смогли нарастить производство в три раза. Тогда мощности были загружены почти на полную мощность. По итогам этого года ожидается шестикратный рост.

"Мы уверены, что нам нужно искать возможность загрузить эти производства. Лучший инструмент – это средства наших партнеров, которые позволят нам закупать украинскую продукцию в рамках программы ZBROYARI: Manufacturing Freedom", – отметил Камышин.

Это глобальная фандрейзинговая кампания, устроившая сбор среди стран-партнеров. Цель – 10 млрд долларов на производство украинского оружия в течение года.

Камышин сказал, что на 1 октября через этот проект уже было собрано 750 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что государство планирует ежегодно закупать более миллиона БПЛА отечественного производства.

– Силы обороны Украины получат беспилотные многоцелевые транспортеры BoarTAC отечественного производства, которые смогут работать на линии фронта. Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию эту роботизированную технику.

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