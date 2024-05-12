'Потери противника будут увеличиваться': в Украине откроют дополнительный лагерь для военнопленных РФ

В Украине планируют как можно быстрее открыть дополнительный лагерь для содержания российских военнопленных. Случаи добровольной сдачи в плен оккупантов участились, в частности, на Харьковском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины капитан Андрей Юсов. Он также обратился к российским военнослужащим прежде всего ленинградского и московского военных округов, которые находятся в Харьковской области, с предложением сдаваться в плен.

Представитель ГУР отметил, что с аналогичным обращением выступили также добровольцы "Российского добровольческого корпуса", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон". Они призвали оккупантов либо переходить на сторону Сил безопасности и обороны Украины, либо сдаваться в плен.

По словам Юсова, такие военнослужащие уже есть. Всем, кто не хочет стать пушечным мясом в путинской машине смерти, Украина гарантирует сохранение жизни и безопасность, соблюдение международных женевских конвенций и гуманитарного права.

"Потери на этом направлении противника значительны, и будут только увеличиваться. Сдача в плен или переход на сторону Украины – это разумная альтернатива", – отметил представитель ГУР.

"Учитывая масштаб ситуации, потери российских оккупантов, принято решение поскорее открыть дополнительное место содержания, дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине. Скоро будет эта информация публичной и официальной", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы спецподразделения ГУР Украины Kraken захватили в плен российского военного. Это произошло во время операции в окрестностях города Часов Яр Донецкой области.

– Бойцы 3-й ОШБр в Луганской области пленили двух российских захватчиков, когда кафиры попытались штурмовать украинские позиции вблизи Райгородки. Один из них, старший сержант, являлся замкомандиром роты 752-го полка вооруженных сил РФ.