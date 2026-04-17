Потери противника превышают возможности вербовки: Сибига рассказал, на какую цифру поражений оккупантов хотят выйти в ВСУ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы Украины имеют стратегическую задачу ликвидировать 50 000 россиян в месяц. Такое число должно осуществляться только с помощью дронов.

Об этом он сообщил на полях публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу, 17 апреля. По его словам, это поможет тестировать продукцию ОПК на поле боя.

"Потеря противника превышает возможности вербовки. Цель ВСУ: 50 000 российских солдат ежемесячно только с помощью дронов. Это позволяет тестировать продукцию оборонной промышленности на поле боя, обеспечивая качество. Производство достигло 2000 беспилотников-перехватчиков в день. Несмотря на дефицит систем ПВО, разработана эффективная система противодействия российским дронам и ракетам, что позволяет сбивать до 90% объектов", – сказал он.

Заметим, что ранее эти цифры были озвучены министром обороны Украины Михаилом Федоровым во время его встречи с журналистами в феврале.

В то же время Андрей Сибига также сообщил, что Россия в ближайшее время перейдет снова к массированным комибнованих атак по Украине с частотой семь раз в месяц. Такие данные, по его словам, приводит украинская разведка. Также он заявил что президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы закончить войну, а площадкой для переговоров на высоком уровне может стать Турция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в войне Украины с Россией наметился "перелом". За последние полгода темпы продвижения оккупационной армии на поле боя существенно сократились. Особенно мизерные "достижения" армия РФ демонстрирует с января этого года.

