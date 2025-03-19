ВСУ отминусовали 1060 оккупантов и 12 танков армии Путина за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1060 захватчиков. Уничтожены также десятки единиц военной техники и вооружений.

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В частности, недосчиталась вражеская армия 12 танков. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне российская оккупационная армия потеряла 1060 своих солдат. Вместе с ними общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения достигли 898 070 человек.

Активными темпами продолжалась и "демилитаризация" российских войск.

В частности, накануне украинские воины уничтожили 12 российских танков (в общей сложности враг потерял их уже 10 364 единиц), 14 боевых бронированных машин (всего 21 523), 64 артиллерийские системы (24 704), одну РСЗО (1 320), 100 БПЛА оперативно-тактического уровня (29 716), а также 111 единиц автомобильной техники и автоцистерн (41 003).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 107), самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3 121), кораблей/катеров (28), подлодок (1) и специальной техники (3 780).

Напомним, накануне стало известно, что FPV-дроны пограничников разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. В частности, украинские воины поразили танк, БТР, БРЭМ и БПМ.

Также сообщалось, что Силы беспилотных систем сорвали штурм армии РФ на Покровском направлении и уничтожили два танка Т-72.

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