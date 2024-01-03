Силы обороны отминусовали еще 680 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Украинские воины продолжают уничтожать врага в поле боя. Накануне, 2 января, они ликвидировали почти 700 захватчиков.

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Также уничтожены 174 единицы вражеской техники и вооружений, включая ракеты и дроны. Обновленные данные о потерях России в войне против Украины опубликовали в Генштабе ВСУ.

Накануне Силы обороны ликвидировали 680 российских оккупантов, доведя безвозвратные потери России в живой силе до 361 500 человек.

Уничтожены также семь боевых бронированных машин (в общей сложности 11 107), 15 артиллерийских систем (8 546), три средства ПВО (629), 26 единиц автомобильной (11 391) и 14 – специальной техники (1 298).

Обезврежены также 36 враждебных БпЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности 6748) и 73 крылатые ракеты (1783).

Неизменным осталось количество утилизированных танков (5 990), РСЗО (945), самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23) и подводных лодок (одна).

Напомним, накануне, 2 января, украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ. Также бойцы ракетных войск Сил обороны поразили 2 зенитных ракетных комплекса, артиллерийскую систему и склад горюче-смазочных материалов противника.

Кроме того, сообщалось, что воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ".

РЛС "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который враг использует для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью этой РЛС россияне могут отслеживать траекторию наших ракет и вычислять точные координаты позиций артиллерии. Полученные данные захватчики передают артиллеристам для поражения позиций.

На вооружение российской армии эта РЛС поступила в 2022 году. А несколько дней назад россияне похвастались, что применяют "Ястреб-АВ" в Украине.