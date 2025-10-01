ВСУ отминусовали еще 920 оккупантов и 13 артсистем армии РФ: свежие данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 920 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 111 тыс. 480 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 30 сентября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 223), три боевые бронированные машины (23 294), 13 артиллерийских систем (33 324).

Уничтожены также 249 БпЛА оперативно-тактического уровня (65 552) и 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (63 274).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1505 РСЗО, 1224 средства ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3790 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3979 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что воины ССО "зачистили" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты России. В результате операции защитники также захватили пленного.

Также сообщалось, что в сеть попало предсмертное видео оккупанта, который сам "напророчил" свою гибель.

