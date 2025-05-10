Минус 1310 оккупантов и почти полсотни артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям РФ в войне

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1310 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 964 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 9 мая, украинские воины ликвидировали или ранили еще 1310 российских захватчиков. На утро 10 мая общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 964 580 человек.

Активно продолжалась и "демилитаризация" вражеского войска.

За сутки защитники уничтожили четыре российских танка (всего враг потерял их 10 790), семь боевых бронированных машин (22 440), 49 артиллерийских систем (27 637), одно средство ПВО (1 158), а также 36 БПЛА оперативно-тактического уровня (35 482) и 106 единиц автомобильной техники и автоцистерн (47 830).

Временно неизменным осталось количество потерянных врагом РСЗО (1 380), самолетов (372), вертолетов (335), крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 875).

Напомним, накануне стало известно, что ВМС нанесли точный удар по позициям оккупантов. Защитники поразили вражеский наблюдательный пост и склад имущества. Также были обнаружены и уничтожены замаскированные вражеские катера.

Кроме того, по вражеским позициям на Волчанском направлении нанесли удары пограничники. В результате поражений уничтожены два склада с боекомплектом и антенна связи вражеского войска.

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