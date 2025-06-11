ВСУ отминусовали еще 1120 оккупантов и восемь танков армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 999 тысяч человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в частности восемь танков. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1120 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе к утру 11 июня достигли 999 200 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили восемь вражеских танков (всего ликвидировано 10 927 единиц), 15 боевых бронированных машин (22 783), 34 артиллерийские системы (29 016), одну РСЗО (1 413).

Также были ликвидированы 240 БпЛА оперативно-тактического уровня (40 297), семь крылатых ракет (3 337), 124 единицы автомобильной (51 579) и две единицы специальной (3 914) техники.

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 183), самолетов (413), вертолетов (337), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее стало известно, что нацгвардейцы разбили блиндаж, склад БК и штурмовую группу оккупантов на Харьковщине.

Кроме того, украинский МиГ-29 во взаимодействии с беспилотниками уничтожил склад боеприпасов армии РФ, а на Курщине, по данным издания Bild, F-16 заманил в ловушку и сбил российский Су-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!