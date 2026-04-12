Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1070 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 311 тыс. 180 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 12 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали восемь танков (11 859), три боевые бронированные машины (24 384), 73 артиллерийские системы (39 871), одну РСЗО (1 727), одно средство ПВО (1 345), 2 081 БпЛА оперативно-тактического уровня (233 866).

Также уничтожены 216 единиц автомобильной техники и автоцистерн (88 914).

За сутки Россия потеряла 2 383 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 121 единицу специальной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!