ВСУ отминусовали еще 1000 оккупантов: в Генштабе обновили данные о потерях армии РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 154 тыс. 180 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 11 ноября, украинские воины ликвидировали три боевые бронированные машины (23 556), 13 артиллерийских систем (34 379), одну РСЗО (1 540), одно средство ПВО (1 240), 162 БпЛА оперативно-тактического уровня (79 80).

Также уничтожено 87 единиц автомобильной техники и автоцистерн (67 123) и одну единицу спецтехники (3 994).

В целом Россия за сутки потеряла 268 единиц вооружений и техники – с учетом дронов.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 342 танка, 428 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. Поражение произошло в 1400 км от границы Украины.

Также стало известно, что в октябре авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Подробности о боевой работе раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!