ВСУ отминусовали еще 1130 оккупантов и более полусотни артсистем армии Путина - Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 миллион 2 тысячи человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1130 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 14 июня достигли 1 002 690 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили три вражеских танка (всего ликвидировано 10 937 единиц), семь боевых бронированных машин (22 798), 52 артиллерийские системы (29 157), одну РСЗО (1 417), одно средство ПВО (1 185).

Также были ликвидированы 79 БпЛА оперативно-тактического уровня (40 586) и 107 единиц автомобильной техники (51 928).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских самолетов (416), вертолетов (337), крылатых ракет (3 337), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 914).

Напомним, ранее стало известно, что истребитель МиГ-29 на Запорожском направлении поразил пункт управления БПЛА врага и склад БК. А россияне под Соледаром сбили свой же Су-25 .

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