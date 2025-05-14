Минус 1240 захватчиков, 14 ББМ и три средства ПВО армии РФ: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1240 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 969 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Защитники Украины накануне обезвредили еще 1240 оккупантов, доведя общие боевые потери врага на утро 14 мая до 969 370 человек.

Терял враг также и технику и вооружение.

Так, стало меньше у оккупантов на два танка (всего их уничтожено 10 804), 14 боевых бронированных машин (всего 22 501), одну РСЗО (1 382) и три средства ПВО (1 165).

Кроме того, украинские воины уничтожили еще 82 БПЛА оперативно-тактического уровня (35 860) и 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн (48 382).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских самолетов (372) и вертолетов (335), а также крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники (3 884).

Напомним, накануне в Минобороны показали ЗРК с редкими ракетами, которыми можно сбивать российские "Сушки". Они могут поражать цели на расстоянии до 100 км. Речь идет о зенитном ракетном комплексе С-300В1.

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