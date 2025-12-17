ВСУ отминусовали 1730 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1730 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 192 тыс. 350 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 16 декабря, украинские воины ликвидировали шесть танков (11 427), 21 боевую бронированную машину (23 758), 33 артиллерийские системы (35 205), одну РСЗО (1 571), одно средство ПВО (1 262), 167 БпЛА оперативно-тактического уровня (91 386).

Также уничтожены 179 единиц автомобильной техники и автоцистерн (70 361) и одна единица спецтехники (4 027).

В целом Россия за сутки потеряла 409 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 432 самолета, 347 вертолетов, 4 073 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров и уже две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ нанесли удар по колонне С-400 армии РФ в Белгородской области. Это произошло еще 14 декабря около 16:30 – дроны ВСУ атаковали технику захватчиков на марше через Раевку.

Сообщалось, что в результате удара была уничтожена пусковая установка 5П85СМ2-01; повреждена пусковая установка 5П85СМ2-01; также уничтожены четыре зенитные управляемые ракеты 48Н6ДМ.

А 15 декабря стало известно, что СБУ поразила российскую подводную лодку в Новороссийске.

