ВСУ отминусовали 1110 оккупантов, два танка и 40 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1110 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 22 тыс. человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в частности недосчитались россияне двух танков и 40 артсистем. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1110 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе к утру 2 июля достигли 1 022 090 человек.

Терял враг также технику и вооружения.

В частности, накануне украинские воины уничтожили два вражеских танка (всего ликвидировано 10 985 единиц), три боевые бронированные машины (22 931), 40 артиллерийских систем (29 794) и одно средство ПВО (1 191).

Также были ликвидированы 73 БпЛА оперативно-тактического уровня (43 013) и 90 единиц автомобильной техники (53 786).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 427), крылатых ракет (3 436), самолетов (420), вертолетов (340), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 921).

Напомним, накануне, 1 июля, в Генштабе подтвердили поражение пункта управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ в Донецкой области.

В сети сообщали, что в результате поражения был ликвидирован командир штаба этой армии Руслан Горячкин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!