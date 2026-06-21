Силы обороны отминусовали ещё 1290 оккупантов, 8 танков и почти сотню артсистем армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1290 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 391 тыс. 950 человек.

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Также ликвидированы сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за всё время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 21 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские военные уничтожили восемь танков (12 049), 10 боевых бронированных машин (24 797), 93 артиллерийские системы (44 479), две РСЗО (1 885), два средства ПВО (1 435), 2 346 БПЛА оперативно-тактического уровня (364 149), восемь наземных робототехнических комплексов (1 703).

Также уничтожено 475 единиц автомобильной техники и автоцистерн (109 817), две единицы специальной техники (4 316).

Всего за сутки Россия потеряла 2 946 единиц вооружений и техники, включая дроны.

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Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 787 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе заявили, что Московский НПЗ остановил переработку после последних украинских атак. Подтверждено поражениеустановок по переработке нефти, резервуаров, два из них полностью уничтожены.

Также 20 июня в оккупированном Крыму были нанесены удары по Таврической ТЭС и газораспределительной станции.

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