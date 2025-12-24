ВСУ отминусовали еще 1090 оккупантов: потери России достигли 1 млн 200 тыс. человек – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1090 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 200 тыс. 370 человек.

Ликвидированы также более 1200 единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 23 декабря, украинские воины ликвидировали три танка (11 449), четыре боевые бронированные машины (23 796), 45 артиллерийских систем (35 376), три РСЗО (1 579), 1 031 БпЛА оперативно-тактического уровня (94 197) и 34 крылатые ракеты (4 107).

Также уничтожено 159 единиц автомобильной техники и автоцистерн (71 125).

За сутки Россия потеряла 1 279 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 263 средства ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 029 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что инженерные войска ликвидировали почти 800 оккупантов за месяц,также поражены 121 единица вооружения и военной техники и еще 59 других целей.

Поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для наших воинов.

