Силы обороны отминусовали еще 1110 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1110 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 355 тыс. 920 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 24 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 950), четыре боевые бронированные машины (24 603), 61 артиллерийскую систему (42 640), одну РСЗО (1 800), два средства ПВО (1 396), 1 843 БпЛА оперативно-тактического уровня (308 321), семь наземных робототехнических комплексов (1 451).

Также уничтожены 292 единицы автомобильной техники и автоцистерн (98 698) и четыре единицы спецтехники (4 216).

Всего за сутки Россия потеряла 2 115 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 632 крылатые ракеты.

