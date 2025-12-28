ВСУ отминусовали еще 1200 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1200 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 204 тыс. 510 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 27 декабря, украинские воины ликвидировали пять танков (11 469), восемь боевых бронированных машин (23 831), 15 артиллерийских систем (35 557), две РСЗО (1 582), 688 БпЛА оперативно-тактического уровня (96 227) и 29 крылатых ракет (4 136)

Также уничтожено 166 единиц автомобильной техники и автоцистерн (71 778).

За сутки Россия потеряла 913 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 264 средства ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 029 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты "Атеш" провели удачную диверсию в районе Бердянска. Они вывели из строя телекоммуникационную башню, лишив часть оккупантов на Запорожском направлении связи.

Также сообщалось, что украинские военные показали "ювелирную" работу на фронте: им удалось ликвидировать оккупантов и сохранить жизнь лошадям, которых россияне начали использовать в штурмах.

