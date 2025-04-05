ВСУ отминусовали 1390 российских оккупантов, 13 танков и 67 артсистем – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1390 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 922 тысячи человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе 13 танков и 67 артсистем. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины "денацифицировали" еще 1390 российских оккупантов. Так что общие боевые потери врага в живой силе к утру 5 апреля достигли 922 340 человек

Также активно продолжалась "демилитаризация" вражеского войска.

За сутки уничтожены 13 танков (в общей сложности этой техники ликвидировано уже 10 541 единиц), 20 боевых бронированных машин (21 952), 67 артиллерийских систем (25 730), одна РСЗО (1 350), одно средство ПВО (1 124), а также 113 единиц автомобильной техники и автоцистерн (42 954) и одна единица специальной техники (3788).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных самолетов (370), вертолетов (335), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

А вот общие потери врага в БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатых ракетах были откорректированы с учетом поступления уточненных разведывательных данных.

Так, БПЛА ОТР за сутки было уничтожено 105 единиц, в общем, по уточненным данным – 31 778 (по сравнению со сводкой о потерях врага за предыдущие сутки общее количество скорректировано на 16 единиц в сторону увеличения).

Крылатых ракет, согласно данным Генштаба, накануне украинские воины не сбивали, однако их общее количество выросло на семь единиц, до 3130 (3123 в предыдущей сводке).

Напомним, ранее стало известно, что на Харьковщине пограничники нанесли точные удары и поразили вражеские "Гиацинты" на 8 млн долларов.

Также сообщалось, что в оккупированном Мелитополе взорвался броневик с кадыровцами, детали "бавовны" раскрыли в ГУР.

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