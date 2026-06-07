Силы обороны сократили численность армии Путина еще на 1350 оккупантов и уничтожили 7 РСЗО: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1350 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 373 тыс. 620 человек.

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Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 7 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали шесть танков (11 989), четыре боевые бронированные машины (24 700), 82 артиллерийские системы (43 479), семь РСЗО (1 844), два средства ПВО (1 407), 2 245 БпЛА оперативно-тактического уровня (334 063), 10 наземных робототехнических комплексов (1 595).

Также уничтожены 393 единицы автомобильной техники и автоцистерн (104 051), четыре единицы специальной техники (4 257).

Всего за сутки Россия потеряла 2 753 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 733 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, ССО взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути оккупантов в Крым. Операторы БПЛА 3-го отдельного полка осуществляют поражение техники и инфраструктуры противника на маршруте Мелитополь – Чонгар.В результате действий украинских подразделений существенно затруднена логистика российских войск, в частности поставки топлива на временно оккупированный Крым.

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