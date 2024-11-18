'Потеря, которая разрывает сердце': на фронте погиб 20-летний защитник из Запорожской области. Фото

Защищая украинскую землю от российских захватчиков, в бою погиб 20-летний воин Артем Чучко из Запорожской области. В патриотических кругах его звали друг "Малый", в армии он был известен по позывным "Басаев" и "Космос".

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Воин служил в подразделении сил специальных операций бригады "Азов" Нацгвардии, в свои молодые годы был старшим разведчиком группы. О еще одной болезненной потере, которая разрывает сердце, рассказали в Малотокмачанском сельском совете.

"Война уносит лучших. Молодой, полный мечтаний и планов на будущее, которые, к большому сожалению, уже не сбудутся…Он отдал свою жизнь за родную землю, за жизнь каждого украинца", – отметили в громаде.

Чучко Артем Сергеевич, 2004 года рождения, родом из Ореховского края. Парень был активным участником молодежного крыла Национально-освободительного движения "Правый сектор" – "Правая молодежь" в Запорожье.

"Он всегда был тем, кто первым шел вперед, заряжал других своим духом и безграничной верой в Украину… Полег в бою, выполняя свой долг перед Родиной. Склоним головы перед его подвигом и чтим память Артема. Пусть его героическая преданность станет примером для всех нас", – сообщили в ПС.

Местная газета пишет, что в свое время парень занимался в Ореховском спортивном клубе смешанных единоборств "Спарта". Тренер клуба Ахмед Клейн глубокой грустью сообщил о потере юного спортсмена, настоящего патриота и человека с большим сердцем.

"Земля пухом, Чемпион", – этими словами он попросил почтить Артема минутой молчания.

Общественная организация семей погибших защитников Украины "Сердце кнаружи" также почтила память защитника кратким видео на своей странице в Facebook.

"Артем "Космос" – "Басаев" Чучко. В строю. Навсегда 20 лет. Помним. Отомстим", – говорится в подписи под кадрами с фото Героя.

Артем останется в памяти как мужественный воин и достойный представитель Ореховского края.

"Трудно найти слова развлечения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Пусть доброе, светлое воспоминание о погибшем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил. Скучаем вместе с вами, низко склоняем головы в скорби", – подчеркнули в Малотокмачанской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб молодой командир, "азовец" Сергей Соколов из Одесской области. В свои 22 года лейтенант с позывным "Леброн" командовал гранатометным взводом.

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