Потеря Сергея Котова повлияла: Россия почти неделю не выводит свои корабли в Черное море

После того, как украинские военные уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов", корабли российского Черноморского флота уже почти неделю не выходят в акваторию Черного моря. По этой причине оккупанты стали чаще применять для атак свою авиацию.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Отметим, что украинские Силы обороны ликвидировали российское судно "Сергей Котов" 5 марта.

Следовательно, российские силы используют авиацию для атак на портовую инфраструктуру украинских городов, поскольку это единственный способ нанести поражение в условиях, когда корабли не выходят на дежурство.

Кроме того, по словам Плетенчука, россияне минимизировали количество кораблей, находящихся в портах временно оккупированного Крыма.

"Там находятся в основном те единицы, которым не нашлось места в пунктах базирования в Новороссийске, Сочи и Туапсе", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта Силы обороны Украины поразили корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" у Керченского пролива. Это судно стало довольно существенным уроном для врага, ведь его стоимость составляет около 65 млн долларов. Операцию провело спецподразделение ГУР Group 13 с помощью морских дронов Magura V5.

Напомним, что по данным ГУР, оккупанты хотели разместить на "Сергее Котову" ЗРК. Этот корабль вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на Змеиный.

В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Огненное поражение произошло в территориальных водах Украины – недалеко от Керченского пролива.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что россияне успели провести частичную эвакуацию экипажа. На пристань прибыли около десятка скорых. У оккупантов по меньшей мере шесть раненых и семеро погибших. В общей сложности на борту "Сергея Котова" могло находиться до 80 человек.

Также в разведке Великобритании констатировали, что через пять недель Украине удалось потопить три военных корабля РФ. Это позволяет силам обороны продолжать ограничивать маневры Черноморского флота РФ.