'Потерял высоту, упал и взорвался': пограничники показали момент сбития российского 'Шахеда' в Сумской области. Видео

Во время очередной воздушной атаки на территорию Украины пограничники в Сумской области продемонстрировали эффективную работу украинской противовоздушной обороны. Они уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "герань-2" – российский аналог "Шахеда".

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Соответствующие кадры были показаны в Государственной пограничной службе Украины. Видео демонстрирует, как баражирующий боеприпас потерял высоту упал и взорвался.

"Есть сбитие! Пограничники очистили небо Сумской области от вражеского беспилотника типа "герань-2". Баражирующий боеприпас потерял высоту, упал и взорвался", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 5 марта сказал, что диверсионные группы РФ постоянно пытаются проникнуть в Сумскую область. В первую очередь для того, чтобы перерезать логистические пути украинских военных в Курскую область. По его словам, по линии границы военные РФ пытаются заходить небольшими группами, чтобы накопиться на украинской территории.

28 февраля стало известно, что российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на границе Сумской области вблизи населенного пункта Новенькое. Сообщалось, что противник штурмует пехотными группами, а Силы обороны уничтожают врага.

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