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"Потерял высоту, упал и взорвался": пограничники показали момент сбития российского "Шахеда" в Сумской области. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
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'Потерял высоту, упал и взорвался': пограничники показали момент сбития российского 'Шахеда' в Сумской области. Видео

Во время очередной воздушной атаки на территорию Украины пограничники в Сумской области продемонстрировали эффективную работу украинской противовоздушной обороны. Они уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "герань-2" – российский аналог "Шахеда".

Видео дня

Соответствующие кадры были показаны в Государственной пограничной службе Украины. Видео демонстрирует, как баражирующий боеприпас потерял высоту упал и взорвался.

"Есть сбитие! Пограничники очистили небо Сумской области от вражеского беспилотника типа "герань-2". Баражирующий боеприпас потерял высоту, упал и взорвался", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

"Потерял высоту, упал и взорвался": пограничники показали момент сбития российского "Шахеда" в Сумской области. Видео
"Потерял высоту, упал и взорвался": пограничники показали момент сбития российского "Шахеда" в Сумской области. Видео

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 5 марта сказал, что диверсионные группы РФ постоянно пытаются проникнуть в Сумскую область. В первую очередь для того, чтобы перерезать логистические пути украинских военных в Курскую область. По его словам, по линии границы военные РФ пытаются заходить небольшими группами, чтобы накопиться на украинской территории.

"Потерял высоту, упал и взорвался": пограничники показали момент сбития российского "Шахеда" в Сумской области. Видео

28 февраля стало известно, что российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на границе Сумской области вблизи населенного пункта Новенькое. Сообщалось, что противник штурмует пехотными группами, а Силы обороны уничтожают врага.

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