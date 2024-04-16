'Потребность является неотложной': в Пентагоне сказали, какое вооружение срочно необходимо Украине

В Министерстве обороны США назвали главный приоритет в вооружении для Украины. По данным Пентагона, больше всего Силам обороны государства сейчас нужны системы противовоздушной обороны для того, чтобы отбивать ракетные и дроновые атаки России.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер в понедельник, 15 апреля, передает Укринформ. Он подчеркнул, что эта потребность неотложная и Вашингтон должен срочно приложить усилия, чтобы помочь Киеву с ПВО.

Райдер призвал Палату представителей принять законопроект, который предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

"Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы просто срочно должны предоставить им такие возможности", – отметил представитель Пентагона.

Райдер отметил необходимость конкретных усилий со стороны Соединенных Штатов Америки и добавил, что Вашингтон продолжает тесные консультации с Киевом, а также союзниками и партнерами по обеспечению ВСУ поддержкой.

Отметим, что ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина ведет активные переговоры с партнерами относительно систем противовоздушной обороны. По состоянию на сейчас обсуждается передача нашей стране комплексов Patriot, а также ЗРК SAMP/T.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что атака Ирана на Израиль показала эффективность единства союзников при защите от террора, когда они помогли защитить жизни и в то же время не оказались втянутыми в войну. Киев будет обсуждать с партнерами возможность столь же эффективного уничтожения ракет и дронов, направленных на Украину.

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