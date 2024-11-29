Повестка к ТЦК не может быть обжалована ни в одном суде: решение Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что повестка не подлежит обжалованию в судебном порядке. Это объясняется тем, что он является лишь инструментом информирования лица об обязанности выполнить военные обязательства.

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Об этом говорится в "Судебно-юридической газете". В Верховном Суде объяснили, что обязанность военнообязанного явиться по вызову в соответствующий территориальный центр комплектования установлена не повесткой, а самим законом.

Обстоятельства обращения истца в суд

Истец обратился в суд с требованием признать действия ТЦК по изготовлению и вручению повестки для прибытия в военкомат незаконными. Однако окружной административный суд отказал в открытии производства, а апелляционный суд подтвердил это решение.

В кассационной жалобе в Верховный Суд мужчина заявил, что подпись исполняющего обязанности начальника ТЦК на повестке является поддельной, а сам документ — сфальсифицирован. Он также отметил, что распоряжение на оповещение и вручение повестки отсутствует, документ не содержит даты и не указана цель вызова.

Мужчина настаивал, что повестка должна подписываться исключительно начальником ТЦК, а ее вручение должно осуществляться лично или через уполномоченные лица. Кроме того, в случае его отказа от получения повестки должен быть составлен соответствующий акт, чего сделано не было. Он также заявил, что попытка вручить ему "незаконную повестку" привела к серьезным последствиям, в частности, к возбуждению уголовного дела.

Какова позиция суда

Верховный Суд объяснил, что судья имеет право отказать в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. При этом понятие "иск, который не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства", следует понимать шире: речь идет о том, что иск не подлежит судебному разбирательству вообще. Суд первой инстанции, отказывая в открытии производства, заключил, что предмет иска не может быть рассмотрен ни в административном, ни в любом другом судебном порядке.

Также суд пришел к выводу, что оповещение о вызове в ТЦК оформляется в виде повесток, и действия ответчика о составлении и вручении такой повестки не являются решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства. Это свидетельствует о том, что на момент обращения в суд субъект властных полномочий не нарушил права, свободы или интересы истца.

Верховный Суд уточнил, что повестка является лишь средством информирования об обязанности выполнить военную службу, определенную Законом №2232-XII, и сама по себе не устанавливает эту обязанность. Вместе с тем, вопросы возможных нарушений ТЦК процедуры вручения повестки или необоснованных обвинений истца в нарушении закона о мобилизации могут быть рассмотрены в рамках соответствующего уголовного производства.

Суд не удовлетворил жалобу истца.

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизация в Украине продолжается, и теперь каждый военнообязанный гражданин может получить повестку в свой почтовый ящик. Прежде всего, повестки прысылают тем, кто обновил свои данные, поскольку о них есть самая свежая информация.

Согласно постановлению № 1147 от 8 октября 2024 года, военнообязанный имеет три дня на получение заказного письма. Если он не появится, письмо возвращается с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу. В случае отказа получить письмо это тоже фиксируется.

Если военнообязанный не получил повестку физически или отказался ее принять, она все равно будет считаться врученной с юридической точки зрения.

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