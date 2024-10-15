При каких условиях повестка по почте будет считаться врученной и что грозит при ее игнорировании: объяснение

Мобилизационные процессы в Украине продолжаются, и теперь каждый военнообязанный гражданин может получить повестку в свой почтовый ящик. В первую очередь повестки присылают тем, кто обновил свои данные, поскольку о них есть самая свежая информация.

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Кабмин недавно сменил правила вручения повесток по почте. Подробнее о том, при каких условиях повестка по почте будет считаться врученной и что угрожает за ее игнорирование читайте дальше в материале.

Согласно постановлению № 1147 от 8 октября 2024 года, военнообязанный имеет три дня на получение заказного письма. Если он не появится, письмо возвращается с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу. В случае отказа получить письмо это также фиксируется.

Если военнообязанный не получил повестку физически или отказался принять, она все равно будет считаться врученной с юридической точки зрения.

Гражданам также следует быть внимательными к содержанию повестки и обращать внимание на дату подписания. Следует отметить, что если повестка потеряется по вине почтовых служб или по причине неисправности почтового ящика, могут возникнуть проблемы и недоразумения с ТЦК.

Адвокат Марина Бекало, специалист по вопросам мобилизации, пояснила, что ТЦК руководствуется информацией, полученной от "Укрпочты". По словам адвоката, возможны ситуации, когда человек фактически не получал повестку. В таком случае, если военнообязанный не уклонялся, но не получил повестки, он имеет право на обжалование.

Марина Бекало также отметила, что возможные случаи, когда повестка могла задержаться в доставке, и это не было виной военнообязанного, из-за чего могли быть нарушены сроки, указанные в повестке.

Какой штраф грозит нарушением?

После получения повестки призывник должен явиться в ТЦК в течение 7 дней. Среди уважительных причин неявки в военкомат могут быть: смерть близкого родственника, пребывание на стационарном лечении или стихийное бедствие.

В случае игнорирования поступившей по почте повестки может быть наложена административная ответственность за нарушение правил военного учета, предусмотренная статьей 210 КУоАП, со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен.

Ранее сообщалось, что в 2024 году более шести миллионов военнообязанных в Украине не выполнили свою обязанность по обновлению данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК). А мобилизационные рейды ТЦК связаны с обращениями боевых командиров, нуждающихся в пополнении своих подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, после мобилизации непосредственно на линию фронта попадает только 10-15% новобранцев, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Парламентарий заявил, что дефицит есть не только на боевых, но и на тыловых должностях – например, войску не хватает электриков, водителей и т.д.

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