Повреждение Чонгарского моста уже повлияло на логистику армии РФ: Гуменюк объяснила, как

Повреждение Чонгарского моста уже повлияло на логистику российских войск на юге нашей страны. Этот мост служил соединением временно оккупированного Крыма с материковой Украиной.

Видео дня

Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. По ее словам, теперь у врага стало меньше ресурса.

В соответствии с ее заявлением, маршруты поставок для российской армии стали более протяженными и опасными. Более короткие пути, такие как тот, который проходит возле Армянска, находятся в особой близости к украинским позициям, что может предоставить возможность украинскому вооружению достигать этой области.

"Они пытались максимально обеспечить поставки еще до того, как начнется наша дальнобойная работа. Мы ежедневно пытаемся отрабатывать по их логистике. Например, за прошедшие сутки – три полевых пункта боеснабжения. Это значит, что у врага стало меньше ресурса", – рассказала Гуменюк.

Как писал OBOZREVATEL:

– Около 5:00 в четверг, 22 июня, в районе Чонгарского моста, соединяющего Крым с Херсонской областью, прогремели взрывы. Россияне обвинили Украину в ракетном ударе.

– Роспропаганда подтвердила, что в результате прилетов есть повреждения дорожного покрытия и движение организовано по резервному маршруту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!