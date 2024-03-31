Появилась карта движения ракет РФ во время обстрела Украины в ночь на 31 марта

В сети появилась карта движения российских ракет КРПБ Х-101/555 и "Шахедов" во время атаки РФ в ночь на 31 марта. Оккупанты в эту ночь применили 27 средств воздушного нападения, в том числе баллистику.

Карту опубликовали в мониторинговом Telegram-канале Warmonit. Отмечается, что маршруты российских ракет и БПЛА приблизительны и могут быть намеренно изображены с погрешностью или не до конца доведенными.

Силам ПВО Украины во время массированной комбинированной атаки врага удалось уничтожить 18 из 27 целей.

"Маршруты могут быть специально с погрешностью/не до конца доведены. Вся информация на карте публичная, никакой ценности врагу не несет. Информация собирается из официального Telegram-канала Воздушных сил Украины", – отметили в сообщении.

Так, ПВО Украины в период с вечера 30 марта до утра 31 марта ликвидировала:

9 из 11 ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed из Приморско-Ахтарска;

9 из 14 комплексов ракетно-воздушного удара Х-101/555/55 из района Саратовской области;

0 из 1 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма;

0 из 1 управляемой авиационной ракеты Х-59 в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 марта российские террористы в очередной раз прибегли к комбинированной атаке с применением дронов-камикадзе и ракет. В очередной раз целью путинских захватчиков стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, под ударом оказалась Одесская область.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 марта российские террористы нанесли ракетный удар по территории Львовской области. В результате обстрела разрушено административное здание. Жертвой врага стал один человек.

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