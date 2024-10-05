Появились эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. Видео

Спецназовцы Государственной пограничной службы и подразделения Главного управления разведки захватили и взяли под контроль часть газодобывающих башен вблизи острова Змеиный. Эксклюзивные кадры боев за стратегически важные объекты появились в сети.

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Их опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы. На кадрах видно, как бойцы планируют операцию, после чего уезжают на задание. Далее – перестрелка, работа авиации, и как результат – вспыхнула газодобывающая башня.

"Спецназовцы Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины полностью контролируют часть газодобывающих башен в акватории Черного моря. Мы четко понимаем – вокруг нас наше море, под ним – наши недра. И они принадлежат только Украине и ее народу", – сказал боец на видео.

Удержание газодобывающих башен позволит Украине контролировать значительную часть акватории Черного моря и усиливать оборону.

"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, выполняющих роль наших морских крепостей", – подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, 30 июня 2022 года Украина освободила остров Змеиный от оккупантов, вернув его под украинский флаг. Деоккупация Змеиного разрушила планы агрессора лишить Украину статуса морского государства.

Затопление ракетного крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года, уничтожение нескольких десантных кораблей и катеров противника, что в дальнейшем привело к нарушению логистики на Змеином – все это способствовало освобождению острова от захватчиков. Также немаловажную роль в этом играла наша морская авиация, в частности "Байрактары".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты не оставляют попыток "вернуть" под свой контроль остров Змеиный. Им не удастся этого сделать, потому что выбить оттуда украинский гарнизон уже нереально.

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