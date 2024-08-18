Появились фото разрушений в Киевской области после двойного удара РФ утром 18 августа

Утром 18 августа российская террористическая армия РФ нанесла серию ракетных ударов по Киевской области. Силы противовоздушной обороны сбили большинство целей, но падение обломков привело к разрушениям.

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Вследствие обстрела повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По состоянию на 9:30 правоохранители проводят осмотры и фиксируют разрушение двух домов, а также повреждение еще 16 домов и четырех транспортных средств. Погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

В ГСЧС Украины добавили, что спасатели в Киевской области продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. Сотрудники ГСЧС оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов. Также на месте обстрелов работают специалисты пиротехнической службы и психологи.

В областной военной администрации заявили, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Однако в результате падения обломков сбитых целей в одной из громад на территории трех садовых сообществ фиксируются разрушения и повреждения домов.

Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила.

В Киевской областной прокуратуре заявили, что после утренних обстрелов начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Документирование военного преступления России осуществляют следователи, прокуроры и эксперты.

Напомним, страна-агрессор Россия на фоне запуска "Шахедов" по Украине утром 18 августа дважды пыталась атаковать Киевщину ракетами. Сначала оккупанты запустили баллистику, а затем крылатые ракеты – вражеские целые защитники неба сбили.

Как сообащал OBOZ.UA, в сети показали визуализацию приблизительных маршрутов российских целей во время ракетно-дроновой атаки 18 августа. Оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты.

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