Появились первые кадры с украинскими воинами на американских БМП Bradley. Видео

Украинские военные активно учатся управлять БМП Bradley, которые входят в пакет военной помощи США. В сети появились первые кадры наших солдатов в этих боевых машинах.

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Видео опубликовал украинский военный Андрей Гав. Боевые учения проходят в Германии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Солдат ВСУ, который обнародовал кадры, состоит в 47-й отдельной механизированной бригаде. Вероятно, именно это воинское формирование и получит часть БМП Bradley.

Боевая подготовка в настоящее время проходит в Германии. Солдаты ВСУ для учения получили бронемашину модификации M2A2 ODS.

Данная версия была разработана с учетом опыта, который Америка получила в ходе военных действий. Важно отметить, что M2A2 ODS Bradley – это новейшая командирская платформа Force XXI Battle Command Brigade and Below (FBCB2), оснащенная информационной системой Situation awareness system.

Новый пакет военной помощи, в который входит полсотни бронемашин M2 Bradley, будет доставлен нашим солдатам уже в ближайшие месяцы.

Данная поставка также предусматривает передачу боевой запас из 500 противотанковых пакет TOW и более 200 тысяч 25-мм выстрелов к автоматической пушки этой боевой машины пехоты Bradley.

С подробными характеристиками и преимуществами американских БМП Bradley, которые скоро поступят в Украину, можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие недели. По соображениям безопасности, точное время прибытия БМП в Украину сообщаться не будет. При этом, в Минобороны РФ еще в сентябре прошлого 2022 года заявили о якобы уничтожении российскими военными четырех американских боевых машин пехоты Bradley.

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