Удар по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе: опубликовано спутниковые фото

Вечером, 23 марта, украинские защитники нанесли удар по одному из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь. В результате был поражен узел связи Черноморского флота РФ.

Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ОСУ. Повреждение зафиксировал спутник Planet Labs.

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали фото, вероятно, последствий атаки Сил обороны Украины на объекты врага в оккупированном Севастополе. На них видно поврежденное и обгоревшее здание.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", в Севастополе выбило окна в зданиях бывшего штаба ВМС Украины по ул. Руднева.

Напомним, что:

– Вечером 23 марта в Крыму объявили тревогу, а Керченский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, сообщалось о прилетах.

– Атаку на объекты в Севастополе подтвердил командующий ПС ВСУ Николай Олещук. В Генштабе ВСУ информировали об огневом поражении центра связи и нескольких объектов инфраструктуры ЧФ РФ, а также крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов".

– По данным СМИ, во время атаки на Севастополь ВСУ могли поразить главный узел связи ЧФ РФ. В него, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

– РосСМИ, ссылаясь на источники, пишут, что в результате атаки на Севастополь погибли 34 кафира, еще десятки ранены.

– Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что РФ не сможет восстановить БДК "Азов" и "Ямал", поскольку они строились в польском Гданьске.

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