Появились свежие фото штаба ЧФ РФ в Севастополе спустя пять месяцев после ракетного удара Украины
В сеть попали новые фото разрушенного украинским ударом штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Судя по ним, оккупанты спустя пять месяцев после прилета даже не пытаются восстанавливать здание.
Снимки опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер" в воскресенье, 3 марта. Кадры показывают здание штаба с пробитой крышей – оно остается в руинах, как и сразу после удара.
"Красивое. Штаб ЧФ РФ в Севастополе. Спасибо нашим мужественным подписчикам", – говорится в публикации.
Напомним, Силы обороны нанесли удар по штабу Черноморского флота России 22 сентября 2023 года.
Спецоперация получила название "Крабовая ловушка" и была проведена Силами специальных операций.
Ранее военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA спрогнозировал, что оккупанты не будут восстанавливать штаб ЧФ РФ в Севастополе. Захватчики пока не в состоянии обеспечить надежную защиту этого здания.
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