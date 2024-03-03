Появились свежие фото штаба ЧФ РФ в Севастополе спустя пять месяцев после ракетного удара Украины

В сеть попали новые фото разрушенного украинским ударом штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Судя по ним, оккупанты спустя пять месяцев после прилета даже не пытаются восстанавливать здание.

Снимки опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер" в воскресенье, 3 марта. Кадры показывают здание штаба с пробитой крышей – оно остается в руинах, как и сразу после удара.

"Красивое. Штаб ЧФ РФ в Севастополе. Спасибо нашим мужественным подписчикам", – говорится в публикации.

Напомним, Силы обороны нанесли удар по штабу Черноморского флота России 22 сентября 2023 года.

Спецоперация получила название "Крабовая ловушка" и была проведена Силами специальных операций.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA спрогнозировал, что оккупанты не будут восстанавливать штаб ЧФ РФ в Севастополе. Захватчики пока не в состоянии обеспечить надежную защиту этого здания.

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