Появилось видео с места разгрома окупантов РФ в первый день вторжения на Херсонщине

В сети появилось видео разгрома колонны 247-го десантно-штурмового полка Вооруженных сил РФ в Херсонской области. Колонну разбомбила украинская авиация в первый день войны, 24 февраля 2022 года.

Видео дня

Видео обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на российского военнослужащего. По данным россиянина, за первые два дня вторжения 247-й полк потерял более 200 человек убитыми и ранеными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Место разгрома колонны 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ в Херсонской области 24 февраля 2022 года в результате удара украинской авиации. Видео выложил российский военнослужащий с позывным "13". По его словам, за первые два дня вторжения 247-й полк потерял свыше 200 человек убитыми и ранеными. На месте удара российские солдаты насыпали памятный холм", – подписал видео Бутусов.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти.

Наибольший прорыв произошел именно на юге, где ранним утром 24 февраля российские войска переехали административную границу с Крымом и автомобильными трассами совершить молниеносный бросок, через несколько часов взяв под контроль Новую Каховку. До полудня они находились у Антоновского моста на подходе к Херсону.

Однако украинский народ дал достойный отпор, сломав первоначальные планы врага. Всего за более чем год войны украинцами было уничтожено 148 130 российских оккупантов, 3 381 танков и 6 615 боевых бронированных машин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после освобождения Высокополья на Херсонщине в сентябре 2022 года в руки бойцов ВСУ попал дневник российского оккупанта. В нем тот пишет, что впервые уехал за границу, расписывает свои "наполеоновские планы" в начале вторжения и жалуется, что украинцы совсем не рады российским "освободителям".

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