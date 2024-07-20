Пожар был масштабным: опубликованы спутниковые фото после удара по базе РФ на Донузлаве в Крыму

Украинскими ударами в районе озера Донузлав во временно оккупированном Крыму была поражена ветровая электростанция и военно-морская база российских войск. Там вспыхнул масштабный пожар, следы которого до сих пор видны даже на спутниковых снимках.

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Их опубликовало "Радио Свобода". Минобороны России отчиталось об уничтожении в этом районе украинских надводных дронов-камикадзе в ночь на 18 июля.

В тот день источники OBOZ.UA сообщали о поражении украинскими морскими и воздушными дронами российской базы береговой охраны на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. Военно-морские силы РФ как раз проводили там обучение по защите акватории. В результате комбинированной атаки были поражены и выведены из строя:

– штаб с пунктом управления;

– состав боеприпасов и техники;

– электроподстанция;

– технические сооружения;

– огневые позиции врага.

Перед тем, как была обнародована эта информация, в указанном районе зафиксировали пожары. Ночью местные жители слышали взрывы. Они отмечали, что особенно громко было в близлежащих селах Мирный и Новоозерный.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР Минобороны Украины рассказали, что ситуация на территории Крыма повлекла массовую отмену россиянами туров для "отдыха" на местных курортах. Посодействовали этому украинские Силы обороны, периодической "бавовной" напоминающие захватчикам о незаконном пребывании на украинском полуострове.

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