Позиция неизменна: в НАТО сказали, имеет ли Украина право наносить удары вглубь России

Позиция руководства НАТО относительно ограничений на использование западного оружия для ударов по территории России остается неизменной. Действующий генеральный секретарь Марк Рютте, как и его предшественник, призывает союзников по НАТО снять или ослабить эти ограничения.

Видео дня

Такое решение страны-члены НАТО принимают союзники на национальном уровне. Соответствующее заявление во время парламентской ассамблеи НАТО 25 ноября сделал исполняющий обязанности заместителя главы НАТО Борис Рюге, передает "Голос Америки".

"Позиция Марка Рютте по этому вопросу такая же, какую раньше озвучивал Столтенберг. Марк Рютте со времен, когда он занял офис генсека НАТО, призывал союзников снять ограничения", – сказал он.

В НАТО отмечают, что Украина обороняется в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Борьба нашего государства против агрессора не ограничена нашей собственной территорией, потому что это было бы невозможно с военной точки зрения.

"Поэтому Украина имеет право наносить удары внутри России, и генеральный секретарь, так же как и его предшественник, неоднократно призывали союзников пересмотреть эти ограничения, снять их или ослабить, чтобы Украина могла продолжать оставаться в борьбе, бороться с российской агрессией", – добавил Рюге.

Он также подчеркнул важность того, чтобы поддержка Украины не останавливалась, и отметил необратимость пути нашей страны в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом месяце президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России американским оружием. Теперь Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.

Информацию об этом официально подтвердил помощник госсекретаря США Брайан Николс. По его словам, такое решение предоставит Украине возможность оградить себя от российской агрессии.

С тех пор по территории РФ были нанесены несколько результативных ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow. Одной из потенциальных целей для применения этого вооружения может стать Ростовская область на юге России. В этом регионе находится значительное количество объектов, которые могут заинтересовать ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!