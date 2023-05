ЧВК 'Вагнер' продвинулась на запад в Бахмуте, ВСУ устроили оккупантам 'бавовну' на левом берегу Херсонщины: анализ ISW

Российские оккупационные войска в течение 7 мая продолжали ограниченные наступательные действия северо-восточнее Купянска и южнее Кременной на Луганщине. Параллельно они, вероятно, добились незначительных территориальных успехов в Бахмуте и вели наступательные действия на линии Авдеевка – Донецк.

Видео дня

Тем временем Силы обороны Украины скинули мощную "бавовну" на два скопления российской живой силы и техники на по левый берег Днепра на Херсонщине. Анализ этих событий на фронте предоставил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Бои в Бахмуте

"По состоянию на 7 мая российские войска добились некоторых территориальных успехов в Бахмуте. Геолокационные кадры показывают, что силы группы "Вагнера" продвинулись дальше на запад в городе и вблизи Сакко-и-Ванцетти (15 км к северу от Бахмута). Минобороны РФ заявило, что "вагнеровцы" захватили два квартала на севере и западе Бахмута", – говорится в сводке ISW.

Один из российских блогеров утверждал, мол, ЧВК "Вагнер" незначительно продвинулась в северной части города и продолжали атаковать украинские позиции в западной и южной частях.

По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска продолжали наступление в Бахмуте, а также безуспешно наносили наземные удары в районе Богдановки, Хромово, Ивановского, Часового Яра, Ступочек, Предтечино.

Связанный с ПВК "Вагнер" блогер утверждал, якобы ее артиллерия "увеличила скорострельность в районе Бахмута после доставки 7 мая артиллерийских боеприпасов от МО РФ".

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что "вагнеровцы", а не чеченские подразделения, продолжают наступление в городе, и отметил, что огонь российской артиллерии не уменьшился, несмотря на заявления о "снарядном голоде" оккупантов в этом районе.

Командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что войска РФ увеличили интенсивность обстрелов в районе Бахмута и все еще надеются захватить город к 9 мая (день победы в стране-агрессоре.

Битва на Херсонщине

Министерство обороны России 7 мая признало присутствие украинских сил на островах в дельте Днепра. Там заявили, якобы российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ на острове Великий (23 км к юго-западу от Херсона).

Оккупанты продолжали плановый огонь к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что враг выпустил пять ракет Х-22 по Николаевщине и одну по Херсонщине. Кроме того, агрессора нанес удар по Херсону, вероятно, двумя ракетами береговой обороны "Оникс".

Тем временем ВСУ 7 мая продолжали атаковать российскую логистику на восточном (левом) берегу Херсонской области. По данным ОК "Юг", подразделения авиации Сил обороны нанесли удары по двум скоплениям российской живой силы и техники в Каховском и Скадовском районах Херсонщины.

Известно, что на днях ВСУ "поджарили" морскую пехоту РФ в устье Днепра. Украинские воины из дронов атаковали 61-ю бригаду российских морпехов на Херсонщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вероятно, шантажировали российское минобороны переброской в Бахмут кадыровцев. В ISW предположили, что так им удалось вынудить командующего оккупантами Валерия Герасимова возобновить поставки боеприпасов "вагнеровцам".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!