Правоохранители идентифицировали трех расстрелянных в Донецкой области украинских военнопленных – ОГП

Офис генерального прокурора установил личности трех украинских защитников. Именно их оккупанты расстреляли 1 ноября вблизи поселка Вишневое Селидовской общины на Донетчине.

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Об этом пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Надежда Максимец рассказала в эфире телемарафона. Она отметила, что, кроме того, оперативные подразделения устанавливают возможных исполнителей и командиров, которые могут быть причастны к этим расстрелам.

"В расследовании преступления, которое было совершено 1 ноября, есть определенные результаты. Нам удалось идентифицировать наших погибших", – сообщила Максимец.

Еще один подтвержденный случай расстрела пленных произошел в восточной части города Селидово 23 октября. Это тоже уже установленный факт. Второе такое преступление оккупантов произошло возле пгт Вишневое. Как рассказала Максимец, в обоих случаях были казнены шесть наших защитников.

Она также добавила, что есть информация о подразделениях ВСУ, которые находились в восточной части Селидового. В настоящее время идет проверка информации об их возможных потерях.

"Следователи и прокуроры тесно работают с оперативным командованием и разведкой для получения полной информации о жертвах и обстоятельствах этих казней", – резюмировала Максимец.

Накануне, 6 ноября, в Офисе генерального прокурора констатировали существенное увеличение числа случаев смертной казни российскими оккупантами украинских военных во время сдачи в плен. Больше всего таких случаев фиксируется в Донецкой области.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

Напомним также, украинские десантники 25 октября показали "дорогу смерти" в Курщине. Так оккупанты назвали участок пути между Снагостью и Зеленым Путем протяженностью в 14 км, устлан уничтоженной российской техникой.

21 октября стало известно также о том, что вблизи Селидового российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников. Очередное военное преступление оккупанты совершили 18 октября.

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