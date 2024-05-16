Представлены все роды войск: в рекрутинговом агентстве назвали самые популярные вакансии в ВСУ

В сети есть уже более трех тысяч вакансий, которые в рамках мобилизации в Украине предлагают в Вооруженных силах. Из них в последнее время наибольшим спросом пользуются вакансии разведчиков и операторов беспилотных систем.

Об этом рассказала глава военного департамента Lobby X Ольга Бандривская. По ее словам, за полгода действия проекта "увеличилось подразделений, разместивших свои вакансии" в сети. Сейчас их более 3300 – приглашений во все рода и виды войск.

Указанное число не означает, что в ВСУ свободны только эти рабочие места. Бандривская уточнила, что военные "обычно одного человека не ищут, это вакансия, на которую набирают десятки людей". Таким образом, вакансия остается открытой, пока не наберут необходимое количество людей.

Последние несколько недель наибольшей популярностью пользуется вакансия разведчиков. Но хотя есть "очень много заявок", уже на первом этапе отбора работодатели отказывают многим желающим.

Вторая по популярности профессия оператора беспилотных систем имеет "достаточно низкий порог входа".

"Для начала не нужно иметь каких-либо высоких военных навыков. Достаточно пройти курсы, которых в гражданской жизни сейчас много и они достаточно качественные", – рассказала Бандривская.

Среди прочих растут запросы на водителей, ремонтников, мастеров, техников, механиков, электриков.

Также немаловажный фактор – это известность бригады ВСУ, к которой человек хочет приобщиться.

"Чем больше на слуху бригада, тем она более привлекательна для кандидата. Мы это называем "брендом работодателя". Потому что в армии это все работает так же, как и в гражданской жизни", – пояснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране открыто уже 20 Центров рекрутинга украинской армии. Там гражданам не выдают повестки, а предоставляют информационно-консультационные услуги по службе в ВСУ и, по желанию человека, могут зарегистрировать на службу в часть/должность по его выбору.

Хотя в Украине существует несколько площадок рекрутинга в армию, даже после избрания должности и получения рекомендательного письма от бригады ТЦК могут мобилизовать человека не туда. Бандривская говорит, что причиной тому становятся ошибки кандидатов в резюме. Она отдельно рассказала, как военнообязанному попасть в конкретное подразделение.

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