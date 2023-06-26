Преимущественно взорвались на минах: NYT узнал, сколько БМП Bradley было повреждено во время контрнаступления ВСУ

Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины было повреждено около 15% боевых машин Bradley. Преимущественно техника взрывалась на минах.

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Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные высокопоставленного американского военного чиновника. Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, украинские защитники столкнулись с целым рядом проблем, которые усложняют планы, даже несмотря на то, что Украина обладает современным западным оружием.

Наибольшей проблемой является обширная полоса минных полей, защищающая линию обороны оккупантов, образующая поле боя для украинских войск, продвигающихся по открытой степи на юге.

"Все и везде заминировано", – сказал лейтенант Ашот Арутюнян, командир подразделения беспилотников, который по видеосвязи с беспилотника наблюдал, как мина взорвалась под Bradley и остановила продвижение колонны.

Но украинцы по-прежнему сталкиваются с препятствиями, которые отличают это контрнаступление от стремительного продвижения через Харьковскую область в сентябре и даже от более напряженного наступления, которое отбило Херсон в ноябре.

Рельеф на юго-востоке в основном представляет собой ровные открытые поля, в отличие от холмистой местности Донбасса или густых лесов на севере, что лишает украинские войска укрытия. Кроме того, захватчики в течение нескольких месяцев окапывались в обширных траншеях, что затрудняет их выкорчевывание.

Также российские ударные вертолеты КА-52 смогли проскользнуть мимо средств ПВО, замедляя движение украинцев, одновременно повреждая или уничтожая предоставленные Западом танки и боевые бронированные машины.

Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. С марта было задействовано 113 боевых машин Bradley. По словам американского чиновника, по крайней мере 17 из них – более 15 процентов – были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий.

Любопытно, что Украина продвинулась вперед в двух местах, где войска получили меньше нового западного оружия, и застопорились там, где были развернуты самые современные новые вооружения — американские Bradley и немецкие танки Leopard 2. Неясно, связано ли это с тем, что западное вооружение было намеренно развернуто в районах, где российская оборона была более надежной.

Стоит отметить, что M2 Bradley ("Брэдли" – название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли) – это американская БМП, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учетом опыта применения советской БМП-1 и технических особенностей немецкой БМП Marder – как лучше защищенная и вооруженная альтернатива устаревшему БТР M113.

Передняя броня M2A2 Bradley ODS выдерживает попадание 30-мм бронебойных боеприпасов. Корпус защищен от огня крупнокалиберных пулеметов калибра 14,5-мм. Также на машине может быть установлена дополнительная динамическая защита.

Эта модель имеет форсированный 8-цилиндровый дизельный двигатель Cummins VTA903E-T675 мощностью 675 лошадиных сил и автоматическую трансмиссию HMPT-800-3ECB. Также машина получила усиленную по сравнению с предыдущими моделями подвеску.

Напомним, в начале апреля в России похвастались уничтожением в Украине БМП Bradley. Однако пропагандисты не учли одной "мелочи": на тот момент этих бронемашин Украина еще не получила.

Также сообщалось, что, согласно заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley Украине.