Преодолели почти два километра пешком: воины ВСУ показали, как спасали раненого побратима. Видео

Воины Вооруженных сил Украины показали, как эвакуировали раненого бойца на передовой на Бахмутском направлении. Защитники спасали своего побратима под артиллерийским обстрелом противника.

Видео спасения военного выложили в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. Защитники во время эвакуации бойца преодолели почти два километра пешком.

Военные 1-го штурмового батальона 3-й роты оказали раненому первую медицинскую помощь на поле боя. Ему наложили турникеты и приступили к эвакуации из опасной зоны.

Защитники пешком преодолели расстояние почти в два километра вдоль местности, где раньше была лесополоса. Раненого эвакуировали в ближайший блиндаж.

Видео дня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска смогли продвинуться вперед на Донецком направлении. Тем временем в Херсонской области враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться.

Также напомним, что военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что в настоящее время страна-оккупант Россия сосредоточила вблизи Работино и Токмака Запорожской области сразу четыре воздушно-десантных дивизии. Задачей этого десанта могут быть контрнаступательные действия.

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