Превратили в металлолом почти 50 единиц тяжелой техники: гвардейцы отбили массированный штурм на Харьковском направлении. Видео

Украинские военные продолжают мужественно противостоять врагу. В этот раз воины бригады "Буревій" отразили массированный штурм на Харьковском направлении.

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Об этом говорится в сообщении МВД. Украинские защитники превратили в металлолом почти 50 единиц тяжелой техники оккупанта.

"Эффективное отражение массированного вражеского штурма на Харьковском направлении воинами бригады "Буревій" Гвардии Наступления совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины. Россияне привлекли более 50 единиц тяжелой техники. Украинские защитники почти всю ее превратили в металлолом", – говорится в сообщении ведомства.

В МВД отмечают, что украинские воины ежедневно прилагают титанические усилия по уничтожению российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный аналитик Ян Матвеев рассказал, что российское командование не смогло смириться с потерей позиций на Агрегатном заводе в Волчанске, откуда оккупантов недавно выбили украинские воины. По возвращению утраченных позиций они отправили колонну из 17 бронемашин и пехоту численностью около роты.

– Десантники Сил обороны Украины показали, как отбивают штурмы российских оккупационных войск в одном из направлений на передовой. Из-за больших потерь в бронетехнике захватчики вынуждены передвигаться на "Нивах".