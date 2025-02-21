Превратили в металлолом: украинские бойцы успешно поразили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Видео

Украинским защитникам удалось успешно поразить вражеский танк с помощью FPV-дрона. Отличной работой отличились военнослужащие 5-го ООСН "ОМЕГА".

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Соответствующее видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале. Он отметил, что техника оккупантов получила значительные повреждения.

"Бойцы 5-го ООСН "ОМЕГА" успешно поразили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Оператор беспилотника ювелирно навел заряд на цель, что повлекло за собой выведение техники из строя", – говорится в сообщении.

В результате удачной операции наших военных бронемашина стала непригодной для дальнейшего использования в преступных действиях российских террористов.

Напомним, Силы обороны отминусовали наблюдательный пункт российских оккупантов на левом берегу Днепра. Уничтожена радиолокационная станция противника, которую он разместил на верхнем этаже здания уничтоженной Каховской ГЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно враг предпринял попытку атаковать наших военных в районе Великой Новоселки, однако все завершились для россиян потерями и бегством с поля боя. По словам ВСУ, несколько вражеских броневиков спаслись бегством, остальным повезло меньше, они были уничтожены.

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