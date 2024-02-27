Превратили в металлолом: защитники Украины отминусовали сразу два вражеских 'Града'. Видео

Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать военную технику и личный состав российских оккупационных войск. В этот раз на фронте нашим воинам удалось уничтожить сразу две вражеские реактивные системы залпового огня "Град".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. По вражеской технике отработали воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады и бригады НГУ Рубеж.

"Минус сразу 2 российских Града. Совместная работа батальона К-2 54 ОМБр и бригады НГУ Рубеж"", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины также нанесли удар РСЗО HIMARS по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. Там сообщают о 65 ликвидированных захватчиках.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по скоплению российских военнослужащих на полигоне в Подо-Калиновке на Херсонщине. Точным ударом были убиты сразу 26 захватчиков. Среди них – заместитель командира полка десантников.

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