''Превратить в панику!'' Сырский рассказал о военных уловках, сработавших против армии России

Украинские защитники прибегают к военным уловкам, эффективно срабатывающим против оккупационной армии РФ. В результате захватчики паникуют и делают "жесты доброй воли".

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Об этом 12 марта рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. "Война – это психология. Если враг занервничал, нужно ввести его в стабильное состояние тревоги, чтобы он совершал ошибки", – написал он в своем Telegram-канале.

В частности, в последние недели хорошо демонстрируют военную хитрость воины 10-й отдельной горно-штурмовой и 54-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины.

Их нестандартные, ассиметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют противника, рассказал Сырский.

"Нервное состояние врага из-за неуверенности необходимо превратить в панику, чтобы она породила хаос, следствием которого становятся "жесты доброй воли", – пояснил командующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Сырский заявил, что украинские воины в Бахмуте ломают планы оккупантов. По его словам, контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами.

Командующий Восточной группировкой также пояснил, что оборона Бахмута позволяет выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к наступлениям. Кроме того, в боях за город агрессор теряет штурмовые отряды "вагнеровцев".