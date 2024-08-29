Президент Чехии: Украина сама должна решать, как использовать предоставленные F-16

Поражение военных целей на территории врага вполне законно и Украина должна сама распоряжаться переданным ей странами Запада вооружением так, как она считает нужным. Это касается и истребителей F-16.

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Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в Париже, где принял участие в открытии летней Паралимпиады. Его цитирует чешское издание Novinky.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", – подчеркнул Павел.

Он отметил, что если бы Россия не начинала свое вторжение в Украину и не била третий год по объектам на украинской территории, то украинским защитникам не приходилось бы атаковать ни одну цель в РФ.

По его словам, войну можно закончить за один день, и это зависит только от решения российского диктатора Владимира Путина, который и начал конфликт.

"Главная карта в руках у Путина. Он может положить конец войне в одночасье", – подчеркнул глава чешского государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Пентагоне заявили, что США позволяют Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по Курской области. Ведь таким образом, украинская армия защищает свою страну от атак России из этого региона.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне событий в Курской области РФ призвал партнеров Украины снять ограничения для украинской армии на использование западного оружия. Глава дипломатии ЕС отметил, что военная операция Украины на Курщине нанесла серьезный удар по нарративу Путина.

Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессорки России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева остается абсолютно неизменной.

В Минобороны Испании считают, что Украина должна сама определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. Испания же продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием.

В минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос. Об этом заявил спикер министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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