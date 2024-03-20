При финансовой помощи Запада Украина может производить 2 млн дронов в год, – Федоров

Украина могла бы производить два миллиона беспилотников в год – это вдвое больше, чем текущие темпы производства. Такое количество БПЛА наша страна может выпускать при условии помощи от США, других западных правительств и частных лиц.

Об этом в одном из интервью сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает The Guardian. По его словам, сейчас украинское правительство контрактует гораздо меньше дронов, чем наши производители способны изготовить, поскольку у него нет достаточно средств.

В настоящее время Украина находится на пути производства более миллиона беспилотников в 2024 году, говорит Федоров. Это превысит целевой показатель производства в один миллион дронов, озвученный ранее.

"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", – сказал министр. Он отметил, что у Украины есть потенциал для дальнейшего увеличения производства всех типов беспилотников.

Сейчас более 200 украинских компаний работают в сфере изготовления БПЛА, которые выпускают широкий спектр беспилотных летательных систем. Из дронов, используемых нашими Силами обороны на поле боя, более 90% производится в Украине.

Украина, отмечает Федоров, стала почти самодостаточной в процессе сборки беспилотников, за исключением коммерческих квадрокоптеров для разведки. Однако компоненты для дронов все же должны поступать из-за границы, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, государства-партнеры Украины могут закупать изготовленные на украинских предприятиях дроны для собственных оборонных нужд. В частности, возможность покупки украинских дронов рассматривает Канада.

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