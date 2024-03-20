'Реальная возможность': Канада рассматривает покупку украинских дронов

Государства-партнеры Украины могут закупать изготовленные на украинских предприятиях дроны для собственных оборонных нужд. В частности, возможность покупки украинских дронов рассматривает Канада.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Укринформ. Он отметил, что во время своего визита в Киев в феврале он обсудил опыт использования дронов на поле боя и достижения в их производстве с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным.

"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность", – рассказал Билл Блэр.

По его словам, никто не имеет лучшего понимания, как противостоять россиянам, чем сами украинцы. Он также добавил, что Канада вместе с другими партнерами коалиции планирует обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена непосредственно в Украине.

"У них два года серьезного боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения по поводу будущих закупок", – отметил министр.

Канада планирует сотрудничать с украинскими партнерами по поддержке местного производства. Кроме того, по словам министра, это имеет реальные преимущества для всех членов коалиции, включая Канаду.

Как сообщал OBOZ.UA, чешская компания Czechoslovak Group AS хочет инвестировать сотни миллионов евро в Украину и построить на территории нашей страны завод по производству боеприпасов. CSG уже ведет переговоры по этому поводу с АО "Укроборонпром".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работники оборонных предприятий нашли способ усилить Украину. Он анонсировал, что на поле боя будет еще больше нашего оружия.

Напомним, что ранее АО "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим немецким производителем вооружений Dynamit Nobel Defence, основанным Альфредом Нобелем в 1865 году. Эта компания является немецким подразделением израильской компании Rafael.

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